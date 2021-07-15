اليوم السابع
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الخميس، 15 يوليه 2021 04:57 م
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الأمن الفيدرالى الروسى يعلن إحباط "هجوم إرهابى" فى مكان مزدحم وسط موسكو

الخميس، 15 يوليه 2021 04:51 م
الأمن الفيدرالى الروسى يعلن إحباط "هجوم إرهابى" فى مكان مزدحم وسط موسكو قوات الأمن الروسية
كتب: محمد جمال

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أعلن جهاز الأمن الفيدرالى الروسى الخميس، إحباط "هجوم إرهابى" فى مكان مزدحم بالعاصمة موسكو، واعتقل مواطناً بتهمة التحضير للهجوم والعثور على مخبئه الذي يحتوي على مكونات صنع قنبلة يدوية، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وقال الجهاز، إنه تم التخطيط للهجوم في يوليو الجاري، و"أن التحضير تم في موسكو بالتراسل مع إرهابيين في سوريا".

يذكرأن، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسى عن إحباط سلسلة من الهجمات الإرهابية، في مدينتي موسكو وأستراخان وجمهورية قباردينو بلقاريا، أعدها عناصر من تنظيم داعش، ونقلت "سبوتنيك"عن بيان للأمن الروسي "تم إحباط سلسلة من الهجمات الإرهابية التي جرى التخطيط لها في صيف 2021 من قبل أعضاء خلايا تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، ونتيجة للإجراءات المتخذة تم تحييد ستة مسلحين واعتقال اثنين". 

والخميس الماضي، تم اعتقال شخص من تنظيم داعش الإرهابي الخميس في موسكو، خطط لتفجير قنبلة في مكان مزدحم. 

وكان الأمن الفيدرالي الروسي قد أعلن مطلع يوليو عن إحباط أعمال إرهابية كان يخطط أعضاء داعش للقيام بها في موسكو ومقاطعة أستراخان جنوبي روسيا.


روسيا

موسكو

هجوم إرهابى

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