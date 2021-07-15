الأمن العام يداهم بؤرة إجرامية فى القليوبية وينفذ 7 آلاف حكم قضائى

كتب محمود عبد الراضي

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن ضبط (3) قطع سلاح نارى، وعدد من الطلقات النارية بحوزة متهمين، وضبط (13) قضية مخدرات ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (15) متهما "لعدد 4 منهم معلومات جنائية"، وضبط (5) قطع سلاح أبيض.

وأثمرت الجهود عن ضبط (2) متهم مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضايا، وضبط (3) مراقب هارب، وتنفيذ (7322) حكما قضائيا متنوعا.