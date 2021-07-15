الأرصاد تحذر: ارتفاع حرارة الجو من الغد حتى الأحد

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس 15 يوليو 2021 إلى الثلاثاء المقبل

وينشر "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة مما يلى :

- اعتبارا من يوم الجمعة 16 يوليو إلى الأحد 18 يوليو ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

- يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد ، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء .

- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم 2: 4 درجة عن الحرارة المتوقعة

- التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة .

- تتعرض البلاد خلال هذه الفترة لشبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

- تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى و السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مؤكدة أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة.