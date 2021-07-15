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الأرصاد تحذر: ارتفاع حرارة الجو من الغد حتى الأحد

الخميس، 15 يوليه 2021 10:31 ص
الأرصاد تحذر: ارتفاع حرارة الجو من الغد حتى الأحد طقس حار
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس 15 يوليو  2021 إلى الثلاثاء المقبل
 
وينشر "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة مما يلى : 
 
- اعتبارا من يوم الجمعة 16 يوليو إلى الأحد 18 يوليو ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.
 
- يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد ، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء . 
 
- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم 2: 4 درجة عن الحرارة المتوقعة
 
- التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة .
 
- تتعرض البلاد خلال هذه الفترة لشبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.
 
- تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى و السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مؤكدة أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة.
 
 
 
 

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