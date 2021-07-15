اليوم السابع
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الخميس، 15 يوليه 2021 09:58 ص
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اعتماد نتيجة السنة التمهيدية للماجستير بآداب طنطا بنسبة نجاح 78.77%

الخميس، 15 يوليه 2021 09:33 ص
اعتماد نتيجة السنة التمهيدية للماجستير بآداب طنطا بنسبة نجاح 78.77% جامعة طنطا
كتب محمد صبحى

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اعتمد  الدكتور ممدوح المصري القائم بعمل عميد الكلية نتيجة السنة التمهيدية للماجستير لكلية الآداب جامعة طنطا بنسبة نجاح 78.77%  وذلك بعد موافقة مجلس الكلية عليها حيث حصل نسبة النجاح لقسم الآثار بشعبة اسلامى 77.7% ، ويونانى ورومانى بنسبة 73.68% ، وشعبة مصرى بنسبة 94.12% ٪ وقسم اللغة العربية حيث شهدت نسبة النجاح بشعبة الدراسات الإسلامية 77.7%  والأدب والنقد 73.68%، اللغة 90.48% كما شهد قسم التاريخ نسبة النجاح بشعبة اسلامى 108%  ، حديث 100% ،  قسم الاجتماع نسبة النجاح به 77.27% ،قسم الفلسفة نسبة النجاح 82.35%  ،قسم علم النفس نسبة النجاح 100%، اللغة الفرنسية 62.5٪ ،الجغرافيا 72.6% ، اللغة الإنجليزية 55.38% المكتبات 65.24%
 
من جهة أخرى، قدم الدكتور ممدوح المصرى عميد الكلية شكره وتقديره لإدارة الدراسات العليا بالكلية لمابذلوه من جهد خلال فترة الامتحانات وإعلان النتيجة وكذلك للجنة الدراسات العليا بالجامعة على سرعة مراجعة النتائج واعتمادها تنفيذاً لتوجيهات  الدكتور محمود زكى رئيس الجامعة باعلان نتائج الدراسات العليا للطلاب على الموقع الالكترونى للدراسات العليا.
 
 

جامعة طنطا

اداب طنطا

الدراسات العليا

اخبار مصرية

ممدوح المصرى

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