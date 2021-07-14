اليوم السابع
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رئيس جامعة طنطا: كلية الطب رائدة فى البحث العلمى

الأربعاء، 14 يوليه 2021 10:37 ص
رئيس جامعة طنطا: كلية الطب رائدة فى البحث العلمى مؤتمر طب جامعة طنطا السنوى
الغربية - عادل ضرة

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اختتمت فعاليات المؤتمر السنوى السادس والتلاثون والثامن دوليًا، والذى نظمته كلية الطب بجامعة طنطا تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، واللواء عادل عياد رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالغربية ، والعقيد طارق عامر مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالغربية ، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس المؤتمر، وعدد من رؤساء ‏‏ الجامعة السابقين.

أكد الدكتور محمود ذكى فى كلمته أن كلية طب طنطا رائدة فى منظومة البحث العلمى والطبي ، وبها نخبة متميزة من الأساتذة ذوى الكفاءة فى مختلف التخصصات ، مشيدًا بجهود فرسان الجيش الأبيض والأطقم الطبية من أطباء وفنيين وتمريض وعمال الذين حملوا على عاتقهم التصدى لفيروس كورونا وتوفير أفضل مستويات الخدمة الصحية لعلاج المرضى والمصابين.

أضاف أن مؤتمر كلية طب طنطا السنوى الـ 36 هذا العام ، بالغ الأهمية لمناقشته أحدث الأبحاث فى مواجهة كورونا ، حيث تضمن العديد من الجلسات العلمية وورش العمل وعدد من الأوراق البحثية والمحاضرات العلمية.

كما أشاد رئيس الجامعة بالإداء المتميز داخل المستشفيات الجامعية وتطويرها وفقا لأحدث النظم الطبية العالمية ، وبما يساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى.

من ناحيته قدم الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا ، ورئيس المؤتمر الشكر للدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، لدعمه الكبير لكلية الطب، كما وجه الشكر لجميع الحضور، مثمنا الجهود التى بذلتها اللجان المنظمة لإنجاح المؤتمر وخروجه بالشكل اللائق، وعلى رأسهم الدكتورة إنجى عبد الوهاب وكيل الكلية للدراسات العليا ونائب رئيس المؤتمر، والدكتورة هدى بحر رئيس قسم الأمراض الصدرية وسكرتير عام المؤتمر.

وقد شهدت فعاليات ختام المؤتمر تكريم عدد من رؤساء الجامعة السابقين ووكلاء كلية الطب السابقين ، ‏ومدراء المستشفيات الجامعية ‏ورؤساء الأقسام العلمية وكل من ساهم فى ما وصلت إليه كلية الطب من تقدم، ‏فضلًا عن تكريم كافة أعضاء اللجان المنظمة.

 

كلمة رئيس الجامعة بالمؤتمر
كلمة رئيس الجامعة بالمؤتمر

 

مؤتمر طب جامعة طنطا السنوى
مؤتمر طب جامعة طنطا السنوى

 


جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا

الغربية

مؤتمر طب طنطا السنوي

كلية الطب بجامعة طنطا

المستشفيات الجامعية

مستشفيات جامعة طنطا

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