إنهاء 96% من الخطة المستهدفة لرصف أحياء الإسكندرية بتكلفة 42 مليون جنيه.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تم الانتهاء من 60% من أعمال رفع كفاءة وتطوير قطاعات من طريق مصطفى كامل الرئيسى بنطاق أحياء المنتزة أول وثان، مؤكدا أنه تم التشديد على جميع الجهات المعنية بالإسراع فى استكمال باقى الأعمال بالطريق.

وأشار المحافظ فى بيان صادر اليوم، إلى أنه فى استجابة سريعة لشكاوى المواطنين تم إطلاق أعمال التطوير بالطريق والذى يعد طريقا حيويا يخدم قطاع كبير من مواطنى الإسكندرية، ولم يتم رصفه أو رفع كفاءته منذ 20 عاما، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 20 مليون جنيه من ميزانية المحافظة للبدء فى أعمال التنفيذ.

على الصعيد ذاته، قال الشريف إنه تم الانتهاء من 96% من مستهدف الخطة الاستثمارية للرصف بتكلفة 42 مليون جنيه وعدد 50 شارعا على مستوى أحياء المحافظة.

وأكد أن المحافظة تقوم بحصر جميع الطرق والمناطق الحيوية التى تحتاج لرفع الكفاءة ليتم إدراجها بالخطة الاستثمارية تباعا وفقا الأولويات والاحتياجات، فضلا عن محاولة توفير إعتمادات مالية للطرق التى تحتاج إلى أعمال رصف بشكل ضروري، وخاصة بالمناطق الشعبية ومداخل القرى والمحاور الرئيسية.

من جانبها، أوضحت المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل، أنه الأعمال المنتهية بطريق مصطفى كامل شملت؛ الإنتهاء من توسعة الطريق بالكامل، وعمل باركات "أماكن إنتظار سيارات" جانبية، وتشجير الجزيرة الوسطي، وتركيب بلاط انترلوك، والانتهاء من سفلتة ورفع كفاءة كيلو ونصف من الطريق، وجار العمل على تخطيط الطريق واستكمال باقى الأعمال.