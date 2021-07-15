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إزاي تسدد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2021 إلكترونيا؟

الخميس، 15 يوليه 2021 10:47 ص
إزاي تسدد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2021 إلكترونيا؟ التليفون الارضي
كتبت هبة السيد

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أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، بدء تحصيل فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2021، عن آخر ثلاثة أشهر، حيث تمتلك الشركة ما يقرب من 10 ملايين عميل على مستوى الجمهورية، حيث يشهد حجم الاشتراكات بالتليفون المنزلى زيادة مطردة بسبب تداعيات جائحة كوفيد 19 من العمل والتعليم عن بعد.
 
وأتاحت الشركة المملوكة للدولة بنسبة 80% العديد من طرق السداد لـ فاتورة التليفون الارضي لشهر يوليو 2021، وذلك من خلال منافذ التحصيل التابعة للشركة والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك منافذ شركات التحصيل الألكترونى، فضلا عن إمكانية سداد الفاتورة عبر الموقع الرسمى للشركة.
 
رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 
 
ويمكن للعملاء الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو 2021، من خلال الموقع الإلكترونى للشركة على الإنترنت te.eg أو الاتصال برقم الخط الساخن 19777 بسعر المكالمة العادية، ويتم الاستعلام برقم التليفون الأرضي.
 
وبحسب بيانات وزارة الاتصالات، يبلغ أعداد مشتركي التليفون الأرضى ما يقرب من 10 ملايين مشترك.
 

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