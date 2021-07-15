إجراءات أمنية واحترازية لطلاب الثانوية العامة بالغربية والقليوبية.. لايف وصور

القليوبية إبراهيم سالم - والغربية - محمد طارق

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرًا جديدًا من أمام لجنة امتحانات مدرسة الشهيد مختار كامل بمركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية، وذلك لمتابعة توافد الطلاب أمام المدارس استعدادا لدخول اللجان لآداء امتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية انتهت من كافة الاستعدادات لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، حيث يؤدي 31ألفا و571طالبا وطالبة الامتحانات داخل 128لجنة موزعة على مستوى الإدارات التعليمية العشر، وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة الطلبة والطالبات.

وقال المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية لـ" اليوم السابع"، إن المديرية انتهت بشكل تام من مراجعة لجان الامتحانات للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب، مبينا أنه تم تعقيم وتطهير اللجان بالكامل كإجراء احترازي للحد من انتشار كورونا، إلى جانب تعقيم دورات المياه وتوفير المطهرات اللازمة داخل كل لجنة.

وأشار إلى أنه قبل دخول الطلاب سيتم قياس درجة الحرارة لكل طالب وتوزيع الكمامات والمطهرات عليهم، وأيضا خضوعهم للتفتيش باستخدام احدث أجهزة التفتيش لمنع دخول أي وسائل للغش داخل اللجان.

كما استقبلت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، طلاب الشعبة الأدبية لأداء امتحان مادة الجغرافيا، حيث يؤدي الامتحان 21650 طالبا وطالبة بـ135 لجنة انتخابية بـ 12 أدارة تعليمية علي مستوى المحافظة.

فيما أعلنت غرفة عمليات تعليم القليوبية لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة، فتح جميع اللجان بالمحافظة فى موعدها لاستقبال الطلاب لأداء الامتحان دون أى تأخير بمواعيد فتح اللجان، مؤكدة انتظام سير الامتحانات باللجان وتوفير كافة المستلزمات الوقائية وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على أبنائنا الطلاب خلال أدائهم امتحانات الثانوية العامة، والحرص على سلامة الطلاب والمراقبين وتوفير الجو النفسى الملائم لأداء الامتحانات لسلامة الطلاب مع الحفاظ على الروح المعنوية لهم.



توافد الطالبات



توافد طالبات الغربية



طالبات الغربية



طالبات القليوبية



طالبات بلجان القليوبية



لجان القليوبية