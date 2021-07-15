اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 يوليه 2021 11:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إجراءات أمنية واحترازية لطلاب الثانوية العامة بالغربية والقليوبية.. لايف وصور

الخميس، 15 يوليه 2021 10:18 ص
إجراءات أمنية واحترازية لطلاب الثانوية العامة بالغربية والقليوبية.. لايف وصور إجراءات أمنية واحترازية لطلاب الثانوية العامة بالغربية والقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم - والغربية - محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرًا جديدًا من أمام لجنة امتحانات مدرسة الشهيد مختار كامل بمركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية، وذلك لمتابعة توافد الطلاب أمام المدارس استعدادا لدخول اللجان لآداء امتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية انتهت من كافة الاستعدادات لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، حيث يؤدي 31ألفا و571طالبا وطالبة الامتحانات داخل 128لجنة موزعة على مستوى الإدارات التعليمية العشر، وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة الطلبة والطالبات.

وقال المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية لـ" اليوم السابع"، إن المديرية انتهت بشكل تام من مراجعة لجان الامتحانات للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب، مبينا أنه تم تعقيم وتطهير اللجان بالكامل كإجراء احترازي للحد من انتشار كورونا، إلى جانب تعقيم دورات المياه وتوفير المطهرات اللازمة داخل كل لجنة.

وأشار إلى أنه قبل دخول الطلاب سيتم قياس درجة الحرارة لكل طالب وتوزيع الكمامات والمطهرات عليهم، وأيضا خضوعهم للتفتيش باستخدام احدث أجهزة التفتيش لمنع دخول أي وسائل للغش داخل اللجان.

كما استقبلت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، طلاب الشعبة الأدبية لأداء امتحان مادة الجغرافيا، حيث يؤدي الامتحان 21650 طالبا وطالبة بـ135 لجنة انتخابية بـ 12 أدارة تعليمية علي مستوى المحافظة.

فيما أعلنت غرفة عمليات تعليم القليوبية لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة، فتح جميع اللجان بالمحافظة فى موعدها لاستقبال الطلاب لأداء الامتحان دون أى تأخير بمواعيد فتح اللجان، مؤكدة انتظام سير الامتحانات باللجان وتوفير كافة المستلزمات الوقائية وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على أبنائنا الطلاب خلال أدائهم امتحانات الثانوية العامة، والحرص على سلامة الطلاب والمراقبين وتوفير الجو النفسى الملائم لأداء الامتحانات لسلامة الطلاب مع الحفاظ على الروح المعنوية لهم.

توافد الطالبات
توافد الطالبات

 

توافد طالبات الغربية
توافد طالبات الغربية

 

طالبات الغربية
طالبات الغربية

 

طالبات القليوبية
طالبات القليوبية

 

طالبات بلجان القليوبية
طالبات بلجان القليوبية

 

لجان القليوبية
لجان القليوبية

 

لجنة امتحانات مدرسة الشهيد مختار كامل
لجنة امتحانات مدرسة الشهيد مختار كامل

 


الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2021

امتحانات الثانويه العامه

الثانويه العامه

تداول أسئلة وإجابات امتحان العربى للثانوية

امتحانات الثانوية

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

جدول امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية الصف الثالث الثانوى

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 التجريبية

تنسيق الثانوية العامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة