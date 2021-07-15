أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 15-7-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 15-7-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مشتريات عربية وأجنبية.



إيقاف تداول 31 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 31 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ مصر للأسمنت-قنا، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، رواد السياحة-رواد، المصرية للمنتجعات السياحية، دلتا للطباعة والتغليف، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، المنصورة للدواجن، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، مصر بني سويف للأسمنت، العبور للاستثمار العقاري، العربية للصناعات الهندسية، التعمير والاستشارات الهندسية، الألومنيوم العربية، مصر للفنادق، ريكاب للاستثمارات المالية، القناة للتوكيلات الملاحية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، غاز مصر. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 31 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ مصر للأسمنت-قنا، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، رواد السياحة-رواد، المصرية للمنتجعات السياحية، دلتا للطباعة والتغليف، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، المنصورة للدواجن، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، مصر بني سويف للأسمنت، العبور للاستثمار العقاري، العربية للصناعات الهندسية، التعمير والاستشارات الهندسية، الألومنيوم العربية، مصر للفنادق، ريكاب للاستثمارات المالية، القناة للتوكيلات الملاحية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، غاز مصر.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ الدلتا للسكر، بنك التعمير والإسكان، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، مطاحن مصر الوسطى، الملتقى العربي للاستثمارات، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، شركة النصر للأعمال المدنية، مصر للألومنيوم، القاهرة للخدمات التعليمية.

البورصة تربح 1.6 مليار جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مشتريات عربية وأجنبية، وربح رأس المال السوقي 1.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 679.651 مليار جنيه. تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مشتريات عربية وأجنبية، وربح رأس المال السوقي 1.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 679.651 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 426.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 50.8 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.76% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.26%، والعرب على 5.98% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 19.37% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.62%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 131.7 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب و والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 84.2 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، 36.4 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.39%، ليغلق عند مستوى 10561 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 2214 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 12979 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 4122 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 2474 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 3428 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 2964 نقطة.

وصعدت أسهم 94 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 74 شركة، ولم تتغير مستويات 26 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 2.187 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.56%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 51.230 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.82%.

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 37.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.01%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 50.220 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.96%.

- مصر للأسمنت-قنا بسعر إغلاق 13.660 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.93%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 6.590 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.10%.

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 0.303 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.19%.

- الملتقى العربي للاستثمارات بسعر إغلاق 3.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.59%.

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 1.910 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.5%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 13.370 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.02%.