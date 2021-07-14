أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 14-7-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 14-7-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية ، قد ارتفعت للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بمشتريات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 9.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 678.003 مليار جنيه.

إيقاف تداول 25 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 25 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ غاز مصر، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المصرية للمنتجعات السياحية، دلتا للطباعة والتغليف، مصر للزيوت والصابون، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، اودن للاستثمارات المالية، العربية للصناعات الهندسية، المنصورة للدواجن، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، جولدن تكس للأصواف، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الألومنيوم العربية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، مصر بني سويف للأسمنت، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، مصر للأسمنت-قنا.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ شركة النصر للأعمال المدنية، اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، العربية لاستصلاح الأراضي.

البورصة تربح 9.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بمشتريات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 9.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 678.003 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 519.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 54.5 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.04% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.75%، والعرب على 6.21% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29.15% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.84%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 15.8 مليون جنيه، 74.9 ألف جنيه، 65.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 3.3 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 74.1 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.63%، ليغلق عند مستوى 10602 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 2198 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 13044 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 4116 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 2422 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.75% ليغلق عند مستوى 3379 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.92% ليغلق عند مستوى 2887 نقطة.

وصعدت أسهم 114 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 46 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 22.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.10%.

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 31.060 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.99%.

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 1.943 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.96%.

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 44.410 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.65%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 7.090 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.14%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك بسعر إغلاق 8.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.99%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 35.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.28%.

- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 20.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.28%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 4.370 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.41%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 41.140 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.09%.