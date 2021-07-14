32 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة فى القاهرة منذ عام 2014.. اعرف التفاصيل

أكد الدكتور سمير عبد المجيد، مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقاهرة، أن هناك 32 مليار جنيه ضخها الجهاز لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ عام 2014، موضحا أن أكثر من 1.5 مليون مشروع استفاد من تمويلات الجهاز خلال السنوات السبع الماضية.
وأضاف مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقاهرة، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أسهمت في توفير الآلاف من فرص العمل للشباب، متابعا: نقدم العديد من الخدمات غير المالية للشباب الراغبين في تأسيس مشروعات جديدة.
ولفت مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقاهرة، إلى أن الهدف الأساسي من الجهاز هو الوصول به إلى أقصى طاقة ممكنة بما يضيف للاقتصاد الوطنى قيمة مضافة خلال الفترة المقبلة.
32 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة فى القاهرة منذ عام 2014.. اعرف التفاصيلالأربعاء، 14 يوليه 2021 08:16 م
المشروعات الصغيرة - صورة أرشيفية
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أكد الدكتور سمير عبد المجيد، مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقاهرة، أن هناك 32 مليار جنيه ضخها الجهاز لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ عام 2014، موضحا أن أكثر من 1.5 مليون مشروع استفاد من تمويلات الجهاز خلال السنوات السبع الماضية.
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