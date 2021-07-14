اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يوليه 2021 03:42 م
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وكيل "صحة المنوفية" يشيد بدور المعامل فى تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين بالمستشفيات

الأربعاء، 14 يوليه 2021 03:25 م
وكيل "صحة المنوفية" يشيد بدور المعامل فى تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين بالمستشفيات الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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عقد اليوم الأربعاء، الدكتور فيصل محمود جودة ، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اجتماعا موسعا مع مديرى المعامل بالمستشفيات، وبحضور الدكتورة رشا محمود خضر وكيلة المديرية، والدكتورة نهى سمرى مديرة إدارة المعامل بالمديرية.

 

وأكد وكيل الوزارة فى بداية الاجتماع، أن دور المعامل هام جدا من أجل تقديم خدمات ذات جودة عالية ومناسبة، وأن مسؤلية المعامل بجميع المستشفيات هى مسؤلية فنية ويجب إتباع معايير الجودة فى المعامل.

 

وأضاف وكيل الوزارة على دعمه المستمر لإدارة المعامل من أجل مصلحة المريض والالتزام بالإجراءات والتسجيل المستمر للحالات، وتطبيق اشتراطات مكافحة العدوى فى معامل المستشفيات من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية بالمنوفية.

 

ومن جانبها، ناقشت وكيلة المديرية رفع طلبات الإمداد على منظومة الشراء الموحد وضرورة تطبيق بروتوكول ما بعد الوخز للعاملين بالقطاع الصحى، والالتزام بالصيانة الدورية للأجهزة والمعايرة المستمرة والمنتظمة للأجهزة ووضع كارت تعريف للأجهزة والالتزام بتطبيق معايير مكافحة العدوى.

 

وفى ختام الاجتماع، أكدت مديرة المعامل بالمديرية على ضرورة استخدام نموذج تقرير للمعمل مطبوع حتى يتم تسجيل نتيجة العينة به، وأكدت على مراعاة كتابة وقت تسليم العينة وتاريخها واسم المسلم والمستلم لنتيجة العينة مع مراعاة تبليغها للطبيب المعالج فى أسرع وقت فى النتائج الحرجة للمريض من أجل الحفاظ على سلامة المريض.


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معامل المستشفيات

محافظة المنوفية

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