وكالة الفضاء تطلق مبادرة "كويكب مصر" بالتعاون مع الجامعات المصرية لنشر ثقافة الفضاء

كتب محمود راغب

انطلقت أولى فعاليات مبادرة" كويكب مصر" بالتعاون مع الجامعات المصرية، التى أطلقتها وكالة الفضاء المصرية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بحضور وفد طلابي لتلقي التدريب المقدم من الوكالة، بهدف نشر ثقافة تكنولوجيا الفضاء فى المجتمع.



وأكد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور محمد القوصي، على أهمية دور الوكالة فى نشر كل ما يتعلق بشئون الفضاء لكافة أبناء الوطن و ذلك ﻓﻰ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺜﻤﺮ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺑﻴﻦ وكالة الفضاء والجامعات المصرية من خلال مبادرة «كويكب مصر» .



وفي بداية الدورة التدريبية قامت هيا علاء المسئولة عن المبادرة بوكالة الفضاء ، بتقديم عرض عن أهمية نشر ثقافة تكنولوجيا الفضاء في المجتمع المصرى، وكذلك هداف المبادرة«كويكب مصر» و الدور الفعال للطلاب بتحقيق أهدفها.



كما قامت مهندسة أنظمة دفع الأقمارالصناعية ميار وائل، بتقديم عرض يخص المشاريع الحالية للوكالة واهدفها المستقبلية في مجال الفضاء ثم اصطحاب وفد الجامعة فى جولة معرفية داخل وكالة الفضاء من خلالها قاموا بزيارة «معمل الحمولة الفضائية ، ومعمل التصوير الفضائي ، والنموذج الهندسي، ومبنى تجميع و اختبار الأقمارالصناعية AIT» ، وكذلك المشروعات القائمة بمدينة الفضاء المصرية.



كما قدمت علا عمر القائم بأعمال مديرالعلاقات الدولية بتقديم عرض عن دور وكالة الفضاء المصرية فى توطيد العلاقات الدولية و دورها الفعال مع الوكالات الفضاء العالمية.







