اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يوليه 2021 07:11 م
أكرم القصاص
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وزيرة خارجية السودان تُطمئن المستثمرين الروس على استتباب الأوضاع الأمنية

الأربعاء، 14 يوليه 2021 07:00 م
وزيرة خارجية السودان تُطمئن المستثمرين الروس على استتباب الأوضاع الأمنية الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية السودان
الخرطوم /أ ش أ/

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طمأنت وزيرة خارجية السودان الدكتورة مريم الصادق المهدي، المستثمرين الروس على استتباب الأوضاع الأمنية فى بلادها، مؤكدة أن الحكومة تعمل على تهيئة المناخ الاستثماري، خاصة بعد أن عاد السودان للنظام المصرفى العالمى وتعديل قانون الاستثمار.

وقالت المهدي، خلال لقائها اليوم فى موسكو مع رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية سيرغيى نيكولايفتش ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين، إن هناك قائمة من المشروعات المعدة للاستثمار فى السودان، فى مجالات البنية التحتية والطاقة والصناعة والزراعة والتعدين.

وأشارت إلى تاريخ العلاقات الثنائية القديم والممتد بين البلدين، داعية إلى عقد اجتماع الدورة السابعة للجنة الوزارية السودانية الروسية للتعاون التجارى والاقتصادي.

وقدمت المهدى عرضا حول مستجدات الأوضاع فى السودان بما فى ذلك مسار عملية السلام، واستمعت إلى تجارب رجال الأعمال الروس فى الاستثمار فى السودان، حيث أكدوا رغبتهم فى مواصلة العمل فى المشروعات المقترحة فى مختلف المجالات.

 


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