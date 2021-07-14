وزيرا خارجية أفغانستان والهند يبحثان عملية السلام ومكافحة الإرهاب

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بحث وزير الخارجية الأفغاني حنيف أتمار ونظيره الهندي سوبرراهمانيام جيشانكار، وجهات النظر حول عملية السلام الأفغانية والحرب المشتركة ضد الإرهاب.

وذكرت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية، اليوم الأربعاء، أن كبار الدبلوماسيين التقوا على هامش الاجتماع الرابع لمجموعة الاتصال الأفغانية في إطار منظمة شنغهاي للتعاون بعاصمة طاجيكستان، دوشنبه.

وأوضحت وزارة الخارجية الأفغانية أن الجانبين ناقشا إحلال السلام الدائم والاستقرار في أفغانستان بالإضافة إلى الوضع السياسي والأمني، مشيرة إلى أن أتمار تحدث بالتفصيل عن البيئة السياسية والأمنية في أفغانستان ونتائج زيارة الرئيس الأفغاني أشرف غني لواشنطن واستمرار دعم الولايات المتحدة لأفغانستان.

وحول تصعيد هجمات طالبان بالتواطؤ مع مقاتلين أجانب وشبكات إرهابية ضد المدنيين والقوات المسلحة الأفغانية، قال وزير الخارجية الأفغاني إن التغلب على التهديد المشترك له أهمية حيوية لأمن المنطقة، مثمنا دور الهند البناء في تعزيز الإجماع الإقليمي بشأن عملية السلام الأفغانية والحفاظ على الإنجازات التي تحققت في العقدين الماضيين.

من جانبه، أعرب جيشانكار عن قلقه من تصاعد العنف وشدد على ضرورة إنهاء إراقة الدماء في أفغانستان، مؤكدا استمرار تعاون نيودلهي في تعزيز الإجماع الإقليمي والعالمي على تحقيق تسوية سياسية في كابول.