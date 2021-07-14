هيئة الدواء تكشف أسباب وقف تداول 68 مكملا غذائيا

كتب وليد عبد السلام

قالت هيئة الدواء المصرية إنه تم وقف تداول مجموعة من المكملات الغذائية من الأسواق، واستعرضت هيئة الدواء في تقرير رسمي لها سبب وقف تداول هذه المكملات الغذائية، وقالت أن هذه المكملات تتراويح بين كونها غير مسجل و البعض منها مخالف اخطار التسجيل ومنها عبوات عددها مخال عن ما تم تسجيلة.