اليوم السابع
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نقل رئيس البرازيل للمستشفى بعد آلام فى البطن و"زغطة" مستمرة منذ 10 أيام

الأربعاء، 14 يوليه 2021 06:42 م
نقل رئيس البرازيل للمستشفى بعد آلام فى البطن و"زغطة" مستمرة منذ 10 أيام رئيس البرازيل
كتبت رباب فتحى

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نقل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى المستشفى بعدما شكى من آلام في البطن وإصابته بنوبة متتالية من "الحازوقة" والتي استمرت لأكثر من 10 أيام.

 

وبحسب ما ورد نُقل بولسونارو ، 66 عامًا ، إلى مستشفى عسكري في العاصمة برازيليا في حوالي الساعة 4 صباحًا يوم الأربعاء ، حيث ادعى صحفي برازيلي بارز أن الرئيس يعاني من انسداد في الأمعاء.

 

وقالت الرئاسة في بيان مقتضب إن بولسونارو في حالة معنوية جيدة ويعمل بشكل جيد لكنه سيظل تحت المراقبة لمدة تصل إلى 48 ساعة. وأوضحت أنه تم إجراء اختبارات لمعرفة سبب الحازوقة.

 

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن صحيفة "فولها دي ساو باولو" أن أنطونيو لويز ماسيدو ، الجراح الذي أجرى جراحة لبولسونارو بعد طعنه قبل وقت قصير من انتخابه عام 2018 ، كان في طريقه إلى المستشفى.

 

وكانت الحالة الصحية لبولسونارو موضوعًا لتكهنات وسائل الإعلام المتزايدة في الأيام الأخيرة بعد أن ظهر زعيم اليمين المتطرف في البرازيل في سلسلة متوالية من الفعاليات العامة والتي كان يعاني فيها بشكل واضح للتحدث.

 

وخلال رحلة إلى جنوب البرازيل يوم الجمعة الماضي ، ورد أن بولسونارو اضطر إلى التخلي عن عشاء بعد أن شعر بالمرض. في بث حديث على وسائل التواصل الاجتماعي ، قال بولسونارو إن مشكلة الحازوقة التي يعاني منها بدأت بعد أن خضع لجراحة أسنان في 3 يونيو ، وألقى باللوم على الأدوية التي تم وصفها له.

 

وقالت الصحيفة البرازيلية إن بولسونارو خضع لسلسلة من الإجراءات الجراحية منذ أن تعرض للطعن أثناء الحملة الانتخابية، وهو ما يعتقد كثيرون أنه ساعد في دفعه إلى الرئاسة. وبعد أقل من شهرين حقق فوزا ساحقا في الانتخابات على منافسه اليساري فرناندو حداد.

 

في الأسابيع الأخيرة ، انغمس بولسونارو في ما يسميه المحللون أسوأ لحظة في رئاسته التي استمرت عامين ونصف العام ، مع سقوط شعبيته وسط غضب شعبي متزايد بسبب تعامله مع جائحة كوفيد -19 وفشله في تأمين لقاحات كافية.

 

ولقي أكثر من 535 ألف برازيلي مصرعهم بسبب الفيروس الذى قلل بولسونارو من شأنه ووصفه بأنه "إنفلونزا صغيرة" وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الرئيس البرازيلي سيفشل في الفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

 

 


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