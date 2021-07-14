نجل أحد مصابى انعدام الرؤية بالغربية يكشف مضاعفات حدثت لوالده بمركز طبى

الغربية - عادل ضرة

أجرى "اليوم السابع"، لقاءا مع أحد المواطنين ويدعى عبد الستار حماد 79 سنة من أهالى قرية بشبيش مركز المحلة، والذى تعرض لمشاكل صحية فى عينه اليسرى إثر إجراء عملية إزالة مياه بيضاء داخل أحد المراكز الطبية الخاصة بطنطا.

يقول نجله محمد، إن والده كان يتابع فى مستشفى رمد طنطا لإجراء عملية إزالة مياه بيضاء من عينه، وانتظروا لحين إخطارهم بموعد إجراء العملية، وتم إبلاغ والده بأن العملية ستُجرى بأحد المركز الطبية المتخصصة فى العيون يوم 28 يونيه الماضي، واتصل المركز بهم للحضور فى اليوم التالى لعمل مزرعة قبل إجراء العملية، وخضع والده للعملية، وبعد مرور ساعات بدأت المشاكل الصحية تظهر لوالده، من التهابات شديدة بالعين وغيامه بيضاء وحجب الرؤية بشكل نهائي.

وأضاف أنه سبق وتحدث مع الطبيب بأن والده يعانى من ضعف النظر فى عينه اليمنى ويواجه صعوبة فى الرؤية بها منذ عدة سنوات، وسأل الطبيب عما إذا كان هناك مضاعفات قد تؤثر على نظر والده حتى لا يتم إجراء العملية ويعيش والده حياته بشكل طبيعي، فأجابه الطبيب بأن الأمر بسيط ولن تحدث مضاعفات وهذا النوع من العمليات تُجرى يوميا.

وتابع أن والده كان من ضمن 13 حالة خضعت لهذه العملية فى نفس اليوم، وجميعهم يعانون من نفس المشكلة .

وأكد أن الطبيب لم يفصح لهم عن حقيقة الإصابات التى لحقت بوالده وباقى الحالات، ولكن فى المجمل جميع الحالات تعانى من انعدام الرؤية بالعين.

وأضاف أنهم توجهوا لمديرية الصحة، وتم تحويلهم لمستشفى رمد طنطا لإعداد تقرير طبى للحالة، فكان تقرير المركز أن هناك مشكلة فى إجراء العملية إما من المعدات المستخدمة أو شيئا ما داخل غرفة العمليات أدى إلى دخول ميكروب للعين نتج عنه فقدان والده البصر.

وتابع أنهم كانوا يترددون على المركز لمدة 9 أيام متصلة، وكان يجرى عمليات غسيل للعين وحقن العين بمضادات حيوية ولم يحقق أى نتيجة ملموسة، مبينا أن الطبيب أكد لهم أنه والده يحتاج لفترة علاج مطولة، ولم يؤكد لنا عما إذا كان والده سيُبصر مرة أخرى من عدمه.

وأوضح أن الإجراء المبدئى الذى قام به هو تقديم شكوى بمديرية الصحة، وتم إعداد تقرير طبى بمستشفى رمد طنطا، وقررت مديرية الصحة إغلاق المركز.

وأشار أن هناك 4 حالات تقدموا بشكاوى ضد المركز الطبى وتم إعداد تقارير طبية لهم ، فيما قامت حالتين بتحرير محاضر بقسم الشرطة ، مؤكدا أن الطبيب المسئول عن العملية أكد لهم أن والده سيخضع لعملية جراحية ولكن بعد تعافيه من التهابات العين وعلاج انعدام الرؤية ولم يتحدد حتى الآن موعد علاج والده.

وأكد أن الصديد وانعدام الرؤية بعين والده يؤدى إلى تآكل القرنية بمرور الوقت وهو ما سيترتب عليه فقد والده لبصره.

وأكد أن الأطباء بمستشفى رمد جامعة طنطا التى تم تحويل والده عليها بمعرفة طبيب بالمركز الطبي ، لتركيب غشاء على العين لتقليل حدة انتشار الصديد لم يفسر أحد ماهى طبيعة الأمر أو وقت تعافى والده من آلام العين.

وكان الدكتور عبد الناصر حميدة ، وكيل وزارة الصحة بالغربية ، قد أصدر قرارا بغلق مركز طبى شهير لجراحة العيون بطنطا، لمخالفته شروط التشغيل والترخيص وعدم ترخيص جهاز الليزر ومخالفة سياسات الجودة ومكافحة العدوى وعدم تفعيل منظومة النفايات الخطرة، وذلك بعد العرض على الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية وأمر بغلق المركز لتعدد المخالفات.

وقام الدكتور حامد محمود مدير إدارة العلاج الحر ، بتشكيل لجنة مكبرة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ، بالتنسيق مع إدارة الجودة ومكافحة العدوى برئاسة الدكتور الهيثم عبد المجيد، وتم إعداد تقرير عن حالة المركز الطبى وفحص شكاوى وتم إعداد تقرير واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.



المواطن بعد الستار حماد مع نجلة