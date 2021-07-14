نائب محافظ كفر الشيخ يبحث تفعيل بروتوكول توفير أراضى بالوادى لأهالى المحافظة

كفر الشيخ - محمد سليمان

عقد عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، اجتماعاً بحضور مبروك حجاج، المستشار القانونى للمحافظة، ووكلاء الوزارات، وعدد من المسئولين ، لبحث تفعيل البروتوكول الذى وقعه اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد الزملوط ، محافظ الوادى الجديد، ومحافظى المنوفية والغربية "واللواء سامى الشناوي، رئيس هيئة تنمية الصعيد، وشهد توقيعها رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي ، وزير التنمية المحلية، لاستخدام مساحات أراضى الوادى الجديد القابلة للزراعة، لصالح أهالى محافظة كفر الشيخ ، ضمن 3 محافظات " كفر الشيخ والغربية والمنوفية "، للإقامة هناك، وتوفير كل سبل الحياة من مسكن ومياه ومدارس وخدمات طبية.

قال عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أنه تم الاتفاق مع محافظ الوادى الجديد على توفير كافة سبل الحياة الكريمة لأهالى المحافظة الراغبين الإقامة بها بأسرهم، وزراعة تلك الأراضى ، مؤكداً أن تلك المناطق المختارة بها مدارس وخدمة طبية ووسيلة مواصلات، مشيراً إلى أنه بحث فى الاجتماع كيفية توفير التقاوى وتسويق المنتجات الزراعية، وتوفير المياه.

وأضاف البشبيشى، أنه تفقد الأراضى القابلة للزراعة التى سيتملكها أبناء محافظة كفر الشيخ، والمواقع كاملة المرافق كما تفقد عدد من المنازل المجهزة، مؤكداً أن هناك العديد من المميزات للراغبين الاقامة بالوادى الجديد سواء توفير الخدمات إضافة ل 200 متر لتربية الماشية.

وقال البشبيشي: سيتم التواصل مع كافة الوزارات المعنية لتوفير كل احتياجات أهالى المحافظة الراغبين فى الإقامة هناك، سواء وزارة الزراعة أو التضامن أو البنك المصرى الزراعى وغيرها لمنحهم ميزات، وسيتم اختيار المحاصيل التى سيتم زراعتها.



وقال البشبيشي، سيتم الإعلان عن الشروط الواجب توفرها استفادة بـ الـ5 أفدنة والمنزل الذى سيتسلمه الشباب من المستفيدين، مؤكداً أنها فرصة لتوفير فرصة عمل والإقامة بموقع يضم كل المرافق والخدمات اللازمة للمعيشة.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يثمن اتجاه العديد من أبناء المحافظة للاستزراع، وهناك نماذج متميزة من أبناء المحافظة بعدد من المحافظات، تبنوا مشروعات زراعية ناجحة، مؤكداً أن توقيع البروتوكولات تنفيذاً للتوجه العام للدولة من أجل الخروج من الوادى الضيق إلى الأماكن الصحراوية وتعميرها، وحلا للمشكلة التى تعانى منها المحافظة لافتقارها لوجود ظهير صحراوي، وتعد بمثابة حل لأزمة التكدس السكانى الكبير الذى تشهده، والتى أدت إلى الكثير من التعديات على الأراضى الزراعية.



وجاء توقيع عقد البروتوكولات نظراً لتوجيهات الدولة بتخصيص مساحات من الأراضى القابلة للزراعة فى محافظة الوادى الجديد لصالح المحافظات الثلاث ضمن المشروع القومى للجذب السكانى للأراضى الجاهزة للاستصلاح الزراعى لحل أزمة عدم وجود ظهير صحراوى لتلك المحافظات، مما يسمح لها بالتمدد العمراني، كما تهدف هذه البروتوكولات إلى تحسين الدخول والظروف المعيشية للمنتفعين فى مناطق الاستصلاح؛ للخروج من الوادى الضيق إلى الصحراء الشاسعة ومضاعفة المساحة، وذلك من خلال إقامة مشروعات تنمية زراعية شاملة فى المناطق المستهدفة.



وبموجب البروتوكولات، ستقوم محافظات" كفر الشيخ، والغربية، والمنوفية" بتحديد منسق عام من كل محافظة؛ للتنسيق مع محافظة الوادى الجديد، فيما يتعلق بتنفيذ بنود الاتفاق، إلى جانب المشاركة فى اللجان المشتركة والتنسيقية المكلفة بمتابعة تنفيذ المشروع، أو دراسة أى معوقات واقتراح التوصيات لعرضها على السلطة المختصة، كما ستلتزم هذه المحافظات باستكمال تجهيز تشطيبات المنازل المُسلمة من محافظة الوادى الجديد لتكون صالحة للسكن.