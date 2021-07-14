مياه الشرقية ترفع الوصلات الخلسة وتحصيل المديونيات المتراكمة بأبو كبير

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تعمل على تقديم كافة سبل الدعم والإمكانيات اللازمة لبدء تنفيذ مشروع التحول الرقمي داخل المحافظة لكونه يُعد أحد أهم محاور الإرتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم، وتقديم أفضل الخدمات لهم وخاصة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تقديم كوب مياه نظيف ومشروعات صرف صحي آمنه وسليمة، حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وفي هذا الإطار أوضح المهندس عبد الشافي عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه إيماناً بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقاً لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز ومدينة أبو كبير للمرور والتفتيش على المشتركين بعدد من القرى لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هروباً من إتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الإستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات أسفرت عن:-

· تحرير 20 محضر تعدي على شبكة الصرف الصحي.

· تحرير 10 محاضر تعدي على شبكة مياه الشرب.

· تغيير 20 عداد معطل بعدادات مسبوقة الدفع

· حصر المتأخرات علي عدد من المشتركين والتي بلغت 150000م٣ استهلاك فعلي.

· تحصيل المتأخرات من عدد كبير من المشتركين

ناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن الموضحة:

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