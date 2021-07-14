اليوم السابع
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مقتل 8 بينهم 4 صينيين فى انفجار استهدف حافلة شمالى باكستان

الأربعاء، 14 يوليه 2021 07:20 ص
مقتل 8 بينهم 4 صينيين فى انفجار استهدف حافلة شمالى باكستان انفجار - أرشيفية
كتب محمد جمال

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 قالت شبكة "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل لها إن 8 أشخاص قتلوا من بينهم 4 صينيين فى انفجار استهدف حافلة شمالى باكستان.

يذكرأن، لقى ضابط فى الجيش الباكستانى وجندى مصرعهما وقُتل ثلاثة مسلحين من عناصر منظمة إرهابية خلال تبادل إطلاق النار في منطقة "كورام" القبلية شمال غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أمس أن وحدة عسكرية كانت تقوم بعملية تمشيط أمنية في المنطقة، وتصادمت مع مجموعة من الإرهابيين، وجرى تبادل لإطلاق النار بين الطرفين بشكل مكثّف.

وأضاف أن عملية التمشيط جرى تنفيذها بناء على معلومات استخباراتية، كشفت عن وجود لعناصر إرهابية في تلك المنطقة.

 


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