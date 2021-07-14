اليوم السابع
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مقتل سيدة على يد زوجها بمركز القوصية طعنا بالسكين لخلافات أسرية

الأربعاء، 14 يوليه 2021 07:32 ص
مقتل سيدة على يد زوجها بمركز القوصية طعنا بالسكين لخلافات أسرية جثة _ أرشيفية
أسيوط - هيثم البدري

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لقت سيدة مصرعها علي يد زوجها، بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما بمركز القوصية، بمحافظة أسيوط، وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى القوصية المركزى.

تلقي اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز القوصية، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بمنطقة السلخانة بمقتل سيدة طعنا بسكين علي يد زوجها، بسبب خلافات أسرية.

انتقلت قوة من مركز شرطة القوصية، وسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة، تبين صحة البلاغ وتبين  مصرع” ن.س” ٣٠ عاما، مقيمه بمركز القوصية،  تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى القوصية المركزى، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض علي النيابة العامة.

 

 

 


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