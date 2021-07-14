مصرع شاب سقط من قطار القاهرة المنوفية فى القناطر الخيرية

القليوبية - إبراهيم سالم

شهدت مدينة القناطر الخيرية بالقليوبية، مصرع شاب سقط من قطار القاهرة المنوفية، وتوفى فى الحال، وجرى نقل الجثة لمستشفى القناطر الخيرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق ، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ بسقوط شاب من قطار القاهرة المنوفية ، وتوفى فى الحال.

انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط "عبد الفتاح ى ع"، 27 سنة، من قطار القاهرة المنوفية، وجرى نقل الجثة لمستشفى القناطر الخيرية، وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.