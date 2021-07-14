اليوم السابع
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مصرع شاب سقط من قطار القاهرة المنوفية فى القناطر الخيرية

الأربعاء، 14 يوليه 2021 12:00 م
مصرع شاب سقط من قطار القاهرة المنوفية فى القناطر الخيرية قطار سكة حديد - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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شهدت مدينة القناطر الخيرية بالقليوبية، مصرع شاب سقط من قطار القاهرة المنوفية، وتوفى فى الحال، وجرى نقل الجثة لمستشفى القناطر الخيرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق ، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

 

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ بسقوط شاب من قطار القاهرة المنوفية ، وتوفى فى الحال.

 

انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط "عبد الفتاح ى ع"، 27 سنة، من قطار القاهرة المنوفية، وجرى نقل الجثة لمستشفى القناطر الخيرية، وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

 


اخبار القليوبية

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