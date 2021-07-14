مسئولة بـ"مشروع البلازما": التبرع الدائم ببلازما الدم لا يسبب أى أضرار للصحة

قالت الدكتورة أمنية محمود، مدير وحدة المتابعة بمشروع البلازما، إن البلازما بها مشتقات عديدة تساعد في علاج أمراض سيولة الدم، وأمراض الكلى والكبد والحروق، وأمراض نقص المناعة.
وأشارت إلى أن البلازما تساهم في علاج السيولة، وأن المتبرع الدائم يقصد بها التبرع بها كل أسبوعين لضمان توفير البلازما، ويجرى تعويضها وتجديدها كل 48 ساعة، وهذا لا يسبب أي ضرر على صحة الإنسان.
وأضافت الدكتورة أمنية محمود، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية TeN، أن بلازما الدم تساهم في توفير العملة الصعبة للدولة المصرية، لافتة إلى أن جهاز فصل البلازما يقوم بفصل الدم عن البلازما، ويعمل أوتوماتيكيا، موضحة أن هناك شروطا معينة لابد من توافرها في متبرع بلازما الدم.
مسئولة بـ"مشروع البلازما": التبرع الدائم ببلازما الدم لا يسبب أى أضرار للصحةالأربعاء، 14 يوليه 2021 10:45 م
بلازما الدم
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قالت الدكتورة أمنية محمود، مدير وحدة المتابعة بمشروع البلازما، إن البلازما بها مشتقات عديدة تساعد في علاج أمراض سيولة الدم، وأمراض الكلى والكبد والحروق، وأمراض نقص المناعة.
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