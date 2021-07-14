محامى هالة صدقى: حبس زوج الفنانة شهر واجب النفاذ ولا يمكن الطعن عليه

إيهاب المهندس

قال رفعت الشريف المحامى بالنقض، دفاع الفنانة هالة صدقى، إن محكمة الأسرة بقصر النيل رفضت اليوم الأربعاء، الدعوى المقامة من زوج الفنانة والتي يطالب فيها بإنكار نسب طفليه منها.

وأضاف الشريف في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه رفع دعوى حبس ضد زوج الفنانة على متجمد نفقة بمبلغ 320 ألف جنيه وصدر ضده اليوم حكما بالحبس شهر لامتناعه عن الدفع، مشيرا إلى أن حكم الحبس في النفقة واجب النفاذ ولا يمكن الطعن عليه.

وكانت محكمة الأسرة قضت في حكم سابق بحبس زوج الفنانة هالة صدقى لمدة شهر، لامتناعه عن دفع متجمّد مبلغ النفقة المحكوم لها ولأبنائها، وقيمته 155 ألف جنيه.