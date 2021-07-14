محافظ مطروح يكرم متدربى البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.. صور

مطروح - حسن مشالي

كرّم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، متدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة "EPLP" الدفعة الثالثة دفعة الشهيد احمد منسى وذلك خلال لقائه بهم بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ فى ختام برنامجهم التدريبى بالمحافظة ، الذى أمتد على مدار شهرين من المعايشة الميدانية والعملية لمجالات العمل بمختلف القطاعات الخدمية بمحافظة مطروح.

وأوضح محافظ مطروح " أن البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى تنفيذ خطة الدولة لبناء صف ثانى من القيادات، بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدا أن المحافظة أعدت برنامجًا خاصًا للمتدربين تحت إشراف الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ ، للتعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإدارى كمرحلة إعداد وتدريب وتأهيل للعمل التنفيذي.

وأشاد المحافظ، بأفكار متدربى البرنامج الرئاسى ، ومقترحاتهم البناءة متمنيا لهم التوفيق فى ما هو قادم. مشيدا بالتجربة التى تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لدعم وتأهيل الكوادر الشبابية القادرة على المشاركة بفاعلية فى وضع وإدارة السياسات وصنع واتخاذ القرار لتأهيل التنفيذيين للقيادة الناجحة.

وقام محافظ مطروح بإهدائهما ميدالية المحافظة وشهادة تقدير، بمناسبة انتهاء البرنامج التدريبى لهم بمطروح .

ومن جانبهم تقدم متدربا البرنامج الرئاسى بالشكر لمحافظ مطروح لما قدمته المحافظة من دعم كامل لهما وتوجيهاته المستمرة لقيادات ومسئولى أجهزة المحافظة بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات خلال فترة التدريب بالمحافظة ولما لمسوه من مجهودات تنموية كبيرة على أرض المحافظة .



تكريم المتدربين



محافظ مطروح مع المتدربين



محافظ مطروح ومتدربى البرنامج الرئاسى