محافظ كفر الشيخ يكرم متدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين دفعة الشهيد منسى

كفر الشيخ محمد سليمان

التقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، بالدكتور طارق السيد مصطفى مرسي، والدكتور وائل حنفي حسين مصطفى، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة دفعة "الشهيد أحمد منسي"، عقب انتهاء فترة تدريبهما داخل الجهاز الإداري للمحافظة، والتى استمرت لمدة شهرين فى الفترة من ٢٢ مايو الماضى وتنتهى ١٥ يوليو الجارى، ضمن البرنامج التدريبي الخاص بهما، لاكتساب مهارات العمل الميداني بالتعاون مع المحافظة وجهازها التنفيذى.

وكرم المحافظ المتدربين بمنح كلا منهما درع المحافظة، جاء ذلك بحضور اللواء ياسر حفناوى، السكرتير العام للمحافظة، وكريم السماحى، مدير إدارة التدريب، ومشرف التدريب على البرنامج.

ومن جانبه، أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حرص الدولة على تولي الشباب للمناصب القيادية، وتمكينهم من الاضطلاع بالمسئولية خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الشباب طاقة فاعلة وأداه هامة، لتقدم ورقي المجتمع لما لديهم من مهارات وقدرات كبيرة يجب استغلالها وتوجيهها نحو بناء وتنمية الوطن.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة بجهازها التنفيذي قدمت كافة سبل الدعم للمتدربين بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكداً أنه تم إتاحة كافة الإمكانيات للمتدربين خلال فترة التدريب من خلال برنامج تدريبي ومعايشة ميدانية لكافة القطاعات الإدارية والخدمية والمشروعات بنطاق المحافظة.

وأشاد محافظ كفر الشيخ بحرص المتدربين خلال تواجدهما داخل أروقة الجهاز الإداري بالمحافظة علي التعرف على آلية العمل وطرق تقديم الخدمات للمواطنين، وتبادل الخبرات مع العاملين والاستفادة من المقترحات المقدمة لتطوير الأداء وتحسين مستوى الخدمة، متمنياً لهما التوفيق في أداء عملهما خلال الفترة القادمة والتطبيق العملي بما تم دراسته بالأكاديمية الوطنية للتدريب والتي تُعد أحد أهم صروح التدريب والمعرفة على مستوى الجمهورية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن البرنامج التدريبي يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالشباب وصقل مواهبهم ليتمكنوا من قيادة الدولة في المستقبل بالإضافة إلى أنه يساعد على إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية المؤهلة علمياً وعملياً لتتوافق مع رؤية مصر 2030 وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة وفهم الأساليب الحديثة في صنع السياسات والإدارة وصنع القرار، مشيراً إلى أن عملية التدريب تمت خلال برنامج تدريبي مكثف قامت المحافظة باعداده وتم تنفيذه تحت إشراف عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، تمكنوا من خلاله التعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإداري وجميع العمليات والإجراءات التي تتم داخل المحافظة سواء داخل الديوان العام أو الأحياء أو مديريات الخدمات.

وأضاف عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أن البرنامج التدريبي استمر لمدة شهرين، وذلك في إطار التدريب العملي والميدانى، هادفاً بشكل رئيسي لتحقيق الاستفادة القصوى من البرامج التدريبية التي تعدها الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتم خلال البرنامج المعد التعرف على جميع العمليات والإجراءات التى تتم داخل المحافظة سواء داخل الديوان العام أو داخل مجالس المدن والأحياء ومديريات الخدمات، متمنيا التوفيق للمتدربين فى الأعمال التى يتم تكليفهما بها.

وأكد كريم السماحى، مدير إدارة التدريب بالمحافظة، والمشرف على التدريب، أن المتدربين تبادلا الخبرات مع كل المسئولين بالمواقع والقطاعات والإدارات التي تمت المعايشة بها طوال فترة التدريب، متمنيا التوفيق للمتدربين في مرحلة عملهما المقبلة.