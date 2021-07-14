محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من إنشاء 6 ملاعب رياضية جديدة وتطوير مراكز الشباب

كفر الشيخ – محمد سليمان

انتهت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، من إنشاء ستة ملاعب كرة قدم قانونية وخماسية، أولها ملعب مركز شباب قبريط التابع لإدارة شباب فوه ملعب قانونى، وملعب الرملة التابع لإدارة شباب سيدى غازى ملعب قانونى، برعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة.

كما أعلنت عن انتهاء الأعمال الإنشائية بأربعة ملاعب كرة قدم خماسى "ملعب زهران بسيدى غازي، ملعب العلامية ببيلا، ملعب الربايعة بسيدى سالم، النصرية التابع لإدارة شباب الرياض.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الخطة الإنشائية وتصميم الملاعب الرياضية المتنوعة ونشرها فى العديد من القرى والمدن مجهود رائع تقف خلفه مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ من أجل تحقيق رؤية المحافظة ووزارة الشباب نحو نشر الثقافة الرياضية وجعلها أسلوب حياة، وذلك فى إطار خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية نحو الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته فى مختلف نواحى الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي.

قال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن الفترة القادمة تشهد إزاحة الستار عن الانتهاء من تطوير 40 مركز شباب، ضمن خطة إنشائية إضافية، وجار الانتهاء من إنشاء ملاعب جديدة بأم القرى تابعة لإدارة شباب الرياض، والكوم الطويل التابع لإدارة شباب بيلا، وملعب 62 الجدية بإدارة شباب الحامول.

وأضاف: كما سيتم انشاء مركز شباب جديد بمدينة قلين، "مركز شباب عزيز الغربية، وجار الانتهاء من الأعمال الخرسانية للمبانى، وأعمال التشطيبات بمركزى شباب أريمون بكفر الشيخ، ومركز شباب أبو غنيمة بسيدى سالم، وذلك بمتابعة عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ ابو النصر عزت مدير إدارة الإنشاءات بالمديرية.



الملاعب الجديدة التي تم انشائها



ملاعب جديدة ومتنوعة بكفر الشيخ