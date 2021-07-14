محافظ بنى سويف يستقبل أسر المتوفين بالحادث الإقليمى من أبناء سدس وكفر جمعة

بنى سويف هانى فتحى

استقبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بمكتبه أسر المتوفين من قريتى سدس وكفر جمعة، والذين توفوا الأحد الماضى فى حادث الطريق الإقليمي، أثناء توجههم لعملهم بإحدى الشركات، وحضر اللقاء هانى الجويلى رئيس مركز ومدينة ببا، وإحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وسلم المحافظ أسر المتوفين إعانة مالية عاجلة، معربا عن بالغ حزنه وأسفه لمصابهم الأليم الذى أودى بحياة أبنائهم ،داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويمن عليهم بنعمة الصبر والاحتساب، مؤكدا أن مكتبه دائما مفتوح، ولن يتوانى فى الوقوف بجانب أى مواطن فى أية محنة يتعرض لها، ومشيرا إلى أن الدولة تحشد كل الجهود لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، حيث وجه رئيس المدينة بالتنسيق مع وكيل وزارة التضامن للتواصل مع أسر ضحايا الحادث واتخاذ ما يلزم لتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية وكافة أوجه الدعم لتجاوز آثار هذا الحادث المحزن.

من جانبهم، عبر أسر وذوو المتوفين عن تقديرهم للمحافظ على هذه اللفتة الطبية، وحرصه على دعمهم نفسياً ومعنويا لتجاوز تلك المحنة، ومبادرته بتقديم واجب العزاء، واهتمامه بأحوالهم الإنسانية وظروفهم الاجتماعية الصعبة التى تعرضوا لها بعد الحادث الأليم.

كان محافظ بنى سويف قد حرص على التوجه إلى السرادق الجماعى الذى أقيم بقرية سدس، لتلقى واجب العزاء فى ضحايا الحادث المرورى الذى وقع " الأحد الماضى" بالقرب من مدينة الشروق على الطريق الإقليمي،وأسفر عن وفاة 5 من أبناء قريتى سدس وكفر جمعة بمركز ببا كانوا فى طريقهم لعملهم ،حيث التقى المحافظ أسر المتوفين وقدم لهم تعازيه ومواساته فى مصابهم الأليم.