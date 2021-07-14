محافظ القليوبية يلتقى بمتدربى البرنامج الرئاسى فى ختام زيارتهم للمحافظة

القليوبية - إبراهيم سالم

التقى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، بمتدربى البرنامج الرئاسى فى ختام البرنامج التدريبى للمحافظة، وهم محمد عبد العظيم مبروك خميس، وأحمد عصام نشات عبد العليم أعضاء البرنامج الرئاسي ، الذين قاموا على مدار شهرين بالمعايشة الميدانية والعملية لمجالات العمل بمختلف القطاعات الخدمية ، حيث يتأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم وتأهيل الكوادر الشبابية القادرة على المشاركة بفعالية فى وضع وإدارة السياسات وصنع واتخاذ القرار لتأهيل التنفيذين للقيادة الناجحة.

وأشاد المحافظ ، بأعضاء البرنامج الرئاسى خلال فترة تدريبهم بالمحافظة، مؤكدا على كفائتهم فى المهام الموكولة إليهم، وموجها الشكر لنائبى المحافظ على تصميم وتنفيذ البرنامج التدريبى الخاص بهم ومتابعة تنفيذه خلال فترة تواجدهم بالمحافظة.

ومن جانبه، أكد اعضاء البرنامج الرئاسى على شكرهم لمحافظ القليوبية ونائبيه والسكرتير العام للمحافظة على تذليل كافة العقبات أمامهم وتقديم كافة التسهيلات الممكنة خلال فترة تواجدهم بالمحافظة.

وأضاف أعضاء البرنامج الرئاسي، أن الفترة التى تم قضاؤها فى المحافظة كانت من الفترات الجيدة فى حياتهم ، حيث تم فيها اكتساب العديد من المعارف والمهارات والخبرات متمثلة فى المرور على مشروعات المحافظة وحضور اجتماعات مع الأجهزة التنفيذية للمحافظة، استمرارا للفترة السابق تلقيها من تدريب بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

وجاء اللقاء بحضور الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبى المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس على يوسف أبو عقيل السكرتير العام المساعد.