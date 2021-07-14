محافظ الدقهلية: كوبريان علويان للسيارات والمشاة بميت غمر بتكلفة 250 مليون جنيه

الدقهليه شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، على ضرروة متابعة الأعمال الجارية بمشروع إنشاء كوبريين علويين، أحدهما للسيارات والآخر للمشاة بتكلفة تقديرية 250 مليون جنيه أعلى السكة الحديد خط الزقازيق ميت غمر لربط شارعي 26 يوليو والعاشر من رمضان دقادوس بميت غمر بالدقهلية، حيث استعرض المحافظ الخطوات والإجراءات التى تم اتخاذها بشأن المشروع، وقد تقرر خلال اللقاء سرعة تنفيذ قرارات الإزالة لبعض المنشآت القديمة بموقع المشروع، وسرعة الانتهاء من نماذج التصميمات للمشروع من خلال الجهاز التنفيذى لتعمير وتنمية الساحل الشمالي الأوسط وهو الجهة القائمة على التنفيذ.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة تعزيز التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية مع جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط وقطاع السكة الحديد لإزالة وتذليل جميع المعوقات وسرعة الانتهاء من تسليم مواقع العمل بالمشروع للشركة للبدء فورا عقب إجازة عيد الأضحى المبارك للعمل بالمشروع علي أرض الواقع، ووجه "مختار" لقيام اللجنة الفنية المشكلة لهذا الغرض بالمتابعة أسبوعيا لأعمال التنفيذ وعرض تقارير دورية بنتائج المتابعة للتسريع فى إنجاز المشروع وفقا للبرامج الزمنية المقررة وسرعة دخوله الخدمة.

حضر اللقاء العميد عمرو فكري رئيس مركز ومدينة ميت غمرالسيد عاصم الطنابي مدير عام التخطيط بجهاز تعمير الساحل الشمالي والمهندس وليد الفار ممثلا عن قطاع السكة الحديد.

جاء ذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بضرورة متابعة المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمحافظات، وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وتنفيذا لخطة محافظة الدقهلية بمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المحافظة وسرعة انتهائها تحقيقا لرضا المواطنين.