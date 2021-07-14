مجلس جامعة الأقصر يوافق على بدء الدراسة بكلية الطب واعتماد نتائج الكليات.. صور

كما تمت الموافقة على تحصيل مبلغ (100ج) مائة جنيهاً فقط، قيمة مساهمة من كل طالب ضمن المصروفات الدراسية اعتبارا من العام الجامعي القادم 2021-2022م، لدخول الإمتحانات المميكنة، وتخصص لصيانة الأجهزة والمنشآت في ذات الخصوص.

وفيما يخص القواعد المنظمة للتحويل ونقل القيد من وإلى كليات الجامعة للعام الجامعي 2021/2022م، فقد وافق مجلس الجامعة على أن يبدأ موعد التحويلات من يوم الثلاثاء الموافق 10/8/2021م، وحتى قبل بداية العام الجامعي 2021-2022م بأسبوع، وفتح الفصل الصيفي بكلية السياحة الفنادق، لطلاب الفرقة الأولى (نظام الساعات المعتمدة) للعام الجامعة 2020/2021م.

ووافق المجلس على اعتماد نتيجة مرحلة البكالوريوس والاسباني للعام الجامعي 2020-202م، بكليات "الفنون الجميلة، والحاسبات والمعلومات، والسياحة والفنادق، وكلية الآثار" لجميع الشعب ( الآثار المصرية – الآثار الإسلامية – ترميم الآثار )، ونتيجة الليسانس بكلية الألسن، إلى جانب اعتماد نتيجة الدراسات العليا (دبلوم – تمهيدي) بكلية الآثار لجميع الشعب ( الآثار المصرية – الآثار الإسلامية – ترميم الآثار )، للعام الجامعي 2020/2021م.

ووافق المجلس على قرارات نقل لبعض أعضاء هيئة التدريس منها؛ نقل الدكتورة شيماء عبد الستار أحمد، مدرس اللغة المصرية إلى مثل وظيفتها بقسم الآثار المصرية بكلية الآثار جامعة الأقصر، ونقل الدكتور محمد فاروق شحات علي، إلى مثل وظيفته - بكلية السياحة والفنادق- جامعة بني سويف ونقل الدكتورة سلوى سيد الطاهر، المدرس بقسم النحت، بكلية الفنون الجميلة - جامعة المنصورة، إلى كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر.