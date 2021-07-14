اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يوليه 2021 02:21 م
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ما حكم شراء الأضحية بالتقسيط مع وجود احتمال عدم الاستطاعة على السداد

الأربعاء، 14 يوليه 2021 12:57 م
ما حكم شراء الأضحية بالتقسيط مع وجود احتمال عدم الاستطاعة على السداد الاضاحى
كتب لؤى على

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شراء الأضحية بالتقسيط مع وجود احتمال عدم الاستطاعة على تسديد الأقساط؟، سؤال أجاب عنه الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، مشددا: ننصح من يستدين لشراء أي شيء أضحية أو غيرها أن يكون قادر بحيث يغلب على ظنة قدرته على سداده دينه في وقته، والمختار في الأضحية أنها سنة لمن يستطيع وتجب بالنذر، ولا ينبغي للعاقل أن يستدين لعمل سنة وهو يعلم أنه لا يقدر على الوفاء بها.
 
وتابع فى تصريحاته لليوم السابع: ومن ثم فلا ينبغي أن يستدين مريد الأضحية وهو يعلم أن موارده المالية لا تكفي للسداد، فإن كان موسرًا يعلم أنه سيسدد الدين ثم أعسر فهذا خارج عن إرادته، وهو معذور مأجور بنيته وتدبيره.

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