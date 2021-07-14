اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يوليه 2021 03:42 م
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لصوص المقابر.. تفاصيل سرقة أكثر من 60 بوابة من مقابر عوارة بطنطا.. فيديو

الأربعاء، 14 يوليه 2021 03:13 م
لصوص المقابر.. تفاصيل سرقة أكثر من 60 بوابة من مقابر عوارة بطنطا.. فيديو سرقة أبواب مقابر عوارة بطنطا
الغربية - مصطفى عادل

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قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا من داخل مقابر عوارة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، والتى شهدت وقائع سرقات بوابات المقابر وبلغ عدد البوابات التى تم سرقتها أكثر من 60 بوابة وسط حالة من الغضب والاستياء من الأهالى بعد سرقة مقابر ذويهم.

ورصد "اليوم السابع " عدد كبير من زجاجات الخمور وسرنجات ملطخة بالدماء والتى يستخدمها متعاطى المخدرات فى ضرب حقن الهيروين.

ويستغل الخارجون عن القانون المقابر فى ارتكاب الأعمال الإجرامية والمنافية للآداب وتعاطى المخدرات.

وكان مجهولون قد أقدموا على سرقة بوابات مقابر عوارة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، الأمر الذى آثار غضب واستياء المواطنين بعد سرقة بوابات مقابر ذويهم.

كان حراس مقابر عوارة قد فوجئوا بسرقة عدد من بوابات المقابر وتكرر الأمر، وبلغ عدد البوابات المسروقة 60 بوابة، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل تم سرقة التندات الصاج أيضا.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

اثار-السرنجات-بالمقابر-بعد-اخذ-المتعاطين-بها-الهيروين
اثار السرنجات بالمقابر بعد اخذ المتعاطين بها الهيروين

 

اثار-دماء-المتعاطين-للمخدرات-بالمقابر
اثار دماء المتعاطين للمخدرات بالمقابر

 

السرنجات-بالمقابر
السرنجات بالمقابر

 

مقابر-عواره-بطنطا-(1)
مقابر عواره بطنطا

 

مقابر-عواره-بطنطا-(2)
مقابر عواره

 

مقابر-عواره-بطنطا-(3)
مقابر عواره بطنطا

 


محافظة الغربية

طنطا

مقابر عواره

سرقة مقابر عواره

سرقة أبواب مقابر عواره

مقابر عواره بطنطا

حرس مقابر عواره

الغربية

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