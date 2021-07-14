اليوم السابع
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كيف تحصل على شقة من خلال مبادرة التمويل العقارى الجديدة؟ إنفوجراف

الأربعاء، 14 يوليه 2021 03:49 م
كيف تحصل على شقة من خلال مبادرة التمويل العقارى الجديدة؟ إنفوجراف التمويل العقارى
أحمد حسن

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تيسيرا على المواطنين فى فهم مبادرة التمويل العقارى الجديدة ذات الفائدة الـ3%، ولمعرفة كيفية الحصول على وحدة سكنية فى 5 دقائق فقط.. نوضح لكم أبرز الأوراق والشروط المطلوبة..

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التمويل العقارى

مبادرة التمويل العقارى

منظومة التمويل العقارى

مبادره الرئيس للتمويل العقارى

البنك المركزى

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