الرئيسية أخبار عاجلة كيف تحصل على شقة من خلال مبادرة التمويل العقارى الجديدة؟ إنفوجراف الأربعاء، 14 يوليه 2021 03:49 م التمويل العقارى أحمد حسن مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء تيسيرا على المواطنين فى فهم مبادرة التمويل العقارى الجديدة ذات الفائدة الـ3%، ولمعرفة كيفية الحصول على وحدة سكنية فى 5 دقائق فقط.. نوضح لكم أبرز الأوراق والشروط المطلوبة.. التمويل العقارى مبادرة التمويل العقارى منظومة التمويل العقارى مبادره الرئيس للتمويل العقارى البنك المركزى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة إزاى تحصل على شقة من خلال مبادرة التمويل العقارى الجديدة بفائدة 3% الأربعاء، 14 يوليه 2021 01:42 م الصحف المصرية.. اﻟﺒﻨﻚ المركزى ﻳﻄﻠﻖ ﻣﺒﺎدرة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎرى لمحدودى وﻣﺘﻮﺳﻄﻰ اﻟﺪﺧﻞ الأربعاء، 14 يوليه 2021 02:00 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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