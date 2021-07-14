عون: التشكيلة الجديدة للحكومة ستكون موضع اهتمام ودراسة.. والحريرى: أنتظر الرد غدا

إيمان حنا

قال الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، عقب تسلمه التشكيلة الجديدة للحكومة مكونة من 24 وزيرا تتضمن أسماء جديدة وتوزيعاً جديداً للحقائب والطوائف مختلفاً عمّا كان الاتفاق عليها سابقاً، أن التشكيلة المقترحة بالأسماء الواردة فيها وبالتوزيع الجديد للحقائب ستكون موضع بحث ودراسة وتشاور ليُبنى على الشيء مقتضاه. وفق بيان صحفى من قصر بعبدا الرئاسى.

وطلب الرئيس الحريرى، من الرئيس عون جواباً عنها قبل ظهر غد الخميس، وأكد أن الـ24 وزيراً من الإخصائيين حسب المبادرة الفرنسية ومبادرة الرئيس نبيه بري رئيس البرلمان.