عون: التشكيلة الجديدة للحكومة ستكون موضع اهتمام ودراسة.. والحريرى: أنتظر الرد غدا

قال الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، عقب تسلمه التشكيلة الجديدة للحكومة مكونة من 24 وزيرا تتضمن أسماء جديدة وتوزيعاً جديداً للحقائب والطوائف مختلفاً عمّا كان الاتفاق عليها سابقاً، أن التشكيلة المقترحة بالأسماء الواردة فيها وبالتوزيع الجديد للحقائب ستكون موضع بحث ودراسة وتشاور ليُبنى على الشيء مقتضاه. وفق بيان صحفى من قصر بعبدا الرئاسى.
من جانبه قال الحريرى، هذه الحكومة بالنسبة لي قادرة على وقف الانهيار في البلد متمنياً جواباً من الرئيس عون غداً لنبني على الشيء مقتضاه.
وعلى صعيد متصل، كان الرئيس عون قد أكد أن الجهود لا تزال قائمة لتشكيل حكومة جديدة تعطى أهمية أولى لتحقيق الإصلاحات ومكافحة الفساد والمضى فى التدقيق المالى الجنائى، معربا عن أمله في أن يحمل لقاءه مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مؤشرات إيجابية لاسيما وأن تسعة أشهر مضت ولبنان من دون حكومة على رغم الظروف الصعبة التي يعيشها اللبنانيون على مختلف الأصعدة.
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