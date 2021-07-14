اليوم السابع
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طلبة الأقصر يتوافدون على لجان امتحانات الثانوية لآداء الجبر والهندسة الفراغية

الأربعاء، 14 يوليه 2021 10:05 ص
طلبة الأقصر يتوافدون على لجان امتحانات الثانوية لآداء الجبر والهندسة الفراغية الطلاب
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، توافد طلاب وطالبات الثانوية العامة في ثالث يوم للامتحانات للشعبة العلمية، وخامس يوم للشعبتين، وسط إجراءات احترازية وفنية لمنع دخول أى وسائل غش استعدادا لأداء امتحان اللغة العربية، حيث قامت اللجان بتفتيش الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن أى معادن أو أجهزة إلكترونية لدى الطلاب، وذلك تحت إشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومتابعة الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، حيث يستعد الطلاب لأداء امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية فى العاشرة صباحا، حتى 12 ظهرا.

وسمحت اللجان للطلاب بدخول المدارس وبحوزتهم الكتاب المدرسى وأجهزة التابلت، فيما حذرت اللجان طلابها من إخفاء أى وسائل إلكترونية تساعد على الغش لعدم تعرض الطالب لعقوبة إلغاء الامتحانات سواء فى المادة التى سيؤديها اليوم او العام كاملا أو الحرمان عامين من الاختبارات.

وفى هذا الصدد تشهد لجان إمتحانات الثانوية العامة بمحافظة الأقصر، انتشار امنى مكثف ووضع بوابات وتندات لخدمة الطلاب فى الطقس الحار خلال الدخول والخروج من اللجان، وذلك تحت إشراف اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، وبمتابعة على مدار الساعة للتجهيزات من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث تضم محافظة الأقصر عدد 30 لجنة على مستوى المحافظة تتضمن 6 لجان بإدارة الأقصر وعدد لجنتان بالبياضية و 4 لجان بالطود ولجنتان بالزينية و5 لجان بارمنت و4 لجان بالقرنة و 7 لجان باسنا، مشيراً الى أنه من المقرر أن يؤدى 6851 طالب وطالبة الامتحانات هذا العام من بينهم 5414 نظامى و 1437 منازل وبلغ عدد الطلاب فى كل قسم 2211 فى الشعبة الأدبية، و 4094 طالب وطالبة بقسم علمى علوم، و 546 طالب فى قسم علمى رياضة، مؤكدا توفير المناخ الآمن للطلاب لأداء الامتحانات مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على سلامة وصحة الطلاب وجميع المشاركين فى الامتحانات  مع تذليل أى عقبات بالتنسيق بين كافة الأجهزة بالمحافظة .

 

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