ضبط إرهابى يجهز الأسلحة لتنظيم "داعش" فى الأنبار العراقية

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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأربعاء، القبض على إرهابي يقوم بتجهيز الأسلحة لخلايا تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة الأنبار.

وقالت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - "إنه وفق معلومات دقيقة لأحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع، أكدت المعلومات المقدمة إليها من شعبة استخبارات الفرقة العاشرة حول تواجد أحد العناصر الإرهابية الخطيرة التي تقوم بتجهيز الأسلحة لعناصر (داعش) الإرهابية بالأنبار".

وأضافت أنه "على ضوء تلك المعلومات قامت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع قوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة ٤٠ بنصب كمين للإرهابي في سيطرة الكناطر بقضاء الكرمة الأنبار، والقبض عليه".

وأشارت إلى أنه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب، وجرى تسليمه لجهة الطلب".