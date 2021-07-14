اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يوليه 2021 11:40 م
أكرم القصاص
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سيارة شفط سعة 20م تنضم لمعدات الخدمة بشركة مياه الشرب بالقليوبية

الأربعاء، 14 يوليه 2021 11:00 م
سيارة شفط سعة 20م تنضم لمعدات الخدمة بشركة مياه الشرب بالقليوبية المعدات الجديدة تدخل الخدمة بشركة مياه القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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تفقد المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، دخول سيارة شفط جديد للخدمات الشاقة سعة 20م، والتي دخلت الخدمة اليوم للعمل بالأعطال ولسرعة السيطرة علي الطفوحات لقدرتها الهائلة لرفع تجمعات المياه، وذلك تزامنا مع قرب عيد الأضحي المبارك.

 

وأكد رئيس شركة مياه القليوبية، سعي الشركة علي تطوير وتأهيل أسطول معدادتها والدعم الدائم بمعدات جديدة وحديثة أكثر تطورا لسرعة إنهاء وانجاز الأعطال ورفع المعاناة عن المواطنين.

 

وأشار مجاهد إلى ضرورة التأكيد علي أعمال صيانة المعدات وتدريب العاملين عليها للحفاظ علي سلامة وجاهزية المعدات، وتكليف إدارة الحملة الميكانيكية بالمرور بصفة دائمة علي المعزات بالفروع وإعداد خطة صيانة شاملة لكافة المعدادت.

 

استقبال المعدة الجديدة
استقبال المعدة الجديدة

 

تفقد المعدات الجديدة
تفقد المعدات الجديدة

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

سيارة الشفط الجديدة
سيارة الشفط الجديدة

اخبار القليوبية

شركة مياه القليوبية

يماه القليوبية

اسطول معدات مياه القليوبية

مصطفى مجاهد

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