سيارة شفط سعة 20م تنضم لمعدات الخدمة بشركة مياه الشرب بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، دخول سيارة شفط جديد للخدمات الشاقة سعة 20م، والتي دخلت الخدمة اليوم للعمل بالأعطال ولسرعة السيطرة علي الطفوحات لقدرتها الهائلة لرفع تجمعات المياه، وذلك تزامنا مع قرب عيد الأضحي المبارك.

وأكد رئيس شركة مياه القليوبية، سعي الشركة علي تطوير وتأهيل أسطول معدادتها والدعم الدائم بمعدات جديدة وحديثة أكثر تطورا لسرعة إنهاء وانجاز الأعطال ورفع المعاناة عن المواطنين.

وأشار مجاهد إلى ضرورة التأكيد علي أعمال صيانة المعدات وتدريب العاملين عليها للحفاظ علي سلامة وجاهزية المعدات، وتكليف إدارة الحملة الميكانيكية بالمرور بصفة دائمة علي المعزات بالفروع وإعداد خطة صيانة شاملة لكافة المعدادت.



استقبال المعدة الجديدة



تفقد المعدات الجديدة



جانب من الجولة