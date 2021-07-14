اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يوليه 2021 01:05 م
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سعر سجائر كيلوبترا كينج سايز.. العبوة 20 سيجارة بـ17.5 جنيه للمستهلك

الأربعاء، 14 يوليه 2021 12:10 م
سعر سجائر كيلوبترا كينج سايز.. العبوة 20 سيجارة بـ17.5 جنيه للمستهلك كيلوبترا كينج سايز
كتبت: سماح حمدى

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أعلنت الشركة الشرقية- إيسترن كومباني، أسعار السجائر الجديدة بسعر البيع للمستهلك من أصناف الشركة الرئيسية، حيث وصل سعر نوع سجاير كيلوبترا كينج سايز - التى تبلغ سعة العبوة بالسيجارة 20 سيجارة -  لـ17.5 جنيه سعر بيعها للمستهلك.

وكانت قد أعلنت الشركة، موافقة مجلس إدارة الشركة، أمس الثلاثاء، خلال الاجتماع على لائحة الأسعار الجديدة الخاصة بسعر البيع للمستهلك من أصناف الشركة الرئيسية، على أن يتم التطبيق اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 14 يوليو الجارى، وفقًا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018.

 


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الأسعار الجديدة للسجائر

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