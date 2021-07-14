زراعة كفر الشيخ تنظم ندوات إرشادية لرفع إنتاجية القطن والأرز

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت إدارة الإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة ، ندوة ارشادية وتدريبية للنهوض بمحصولى القطن والأرز، لرفع الإنتاجية بمراكز المحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتور ناجح غربيه، وكيل وزارة الزراعة ، وإدارة الإرشاد الزراعى بالمديرية ، وبحضور باحثى القطن بمركز البحوث الزراعية، وأخصائى القطن بالمديرية وذلك فى إطار الحملة القومية للنهوض بمحصولى القطن والأرز.

وأوضح الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، أن المدارس الحقلية للمزارعين فى المحافظة تهدف إلى تعريف المزارعين بأحدث الطرق والأساليب الزراعية الصحيحة والحديثة المؤدية إلى إنتاج أفضل مع تقليل التلوث بالمبيدات، وتتضمن الموضوعات الرئيسية تعريف المزارعين بأهم العمليات الزراعية الخاصة بالقطن والأرز فى شهرى يوليو وأغسطس فى جو من المشاركة وتبادل الخبرات.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، تم تقديم توصيات لمزارعى القطن بالرى المنتظم مع عدم التغريق والتعطيش ،وعدم الرى وقت الظهيرة و الرى على فترات متقاربة وترشيد المياه والرش بالمبيدات الحشرية، لمقاومة حشرات القطن، مشيرا إلى تهدف الندوات لنقل كافة التوصيات الفنية الحديثة من معهد بحوث القطن لتوصيلها مباشرة للمزارعين من خلال الندوات الإرشادية التى تعقد قبل زراعة المحاصيل للوقوف على السياسة الصنفية للأصناف السائدة زراعتها فى إطار فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصولى القطن والأرز.