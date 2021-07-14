رئيس لبنان يوافق على اعتبار 4 أغسطس يوم حداد وطنى بمناسبة ذكرى انفجار بيروت

وكالات الأنباء

منح الرئيس اللبنانى، ميشال عون،اليوم الأربعاء، موافقة استثنائية باعتبار الرابع من أغسطس المقبل، يوم حداد وطنى، حسبما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية.

ونقلت الوكالة اللبنانية قرار رئاسة الجمهورية اللبنانية وجاء فيه: "منح ​الرئيس ميشال عون​ موافقة استثنائية باعتبار الرابع من أغسطس المقبل يوم حداد وطنى بمناسبة ذكرى فاجعة ​انفجار مرفأ بيروت​ وسيصدر لاحقاً المرسوم اللازم".

يذكر أن محيط منزل وزير الداخلية اللبنانى محمد فهمى أعمال عنف بعد قيام عدد من أهالى ضحايا انفجار ميناء بيروت البحرى بتنظيم مظاهرة تحولت لاعتصام أمام المبنى الذى يقطن فيه الوزير وذلك للمطالبة بالإسراع فى تحقيق العدالة والسماح بتقديم المسئولين عن الحادث الذى وقع فى الرابع من أغسطس الماضى للمثول أمام القضاء.

وتسبب انفجار مرفأ بيروت، فى الرابع من شهر أغسطس من العام الماضي، في مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة أكثر من 6500 بجروح، عبر انفجار كميات هائلة من مادة نيترات الأمونيوم كانت موجودة في أحد عنابر المرفأ، فضلا عن تدمير أحياء عدة في العاصمة اللبنانية، بيروت.