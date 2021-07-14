اليوم السابع
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رئيس جامعة أسيوط يفتتح اليوم أعمال تطوير مستشفى الراجحى

الأربعاء، 14 يوليه 2021 03:00 ص
رئيس جامعة أسيوط يفتتح اليوم أعمال تطوير مستشفى الراجحى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط – هيثم البدرى

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أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، احتفال الجامعة، اليوم الأربعاء، باليوم العالمى للكبد، والذى ينظمه مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعة برئاسة الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة لمختلف القطاعات والدكتور إيهاب فوزى المدير التنفيذى لمستشفيات أسيوط الجامعية ولفيف من مديرى المستشفيات وأفراد الأطقم الطبية والإدارية بمستشفى الراجحى للكبد والجهاز الهضمى.

وكشف الدكتور طارق الجمال، أن أجندة عمله اليوم تتضمن زيارة إلى مستشفى الراجحى الجامعى للكبد والجهاز الهضمى، وذلك لافتتاح بعض أعمال التطوير التى تشمل وحدة العناية المركزة بالدور الثالث، ووحدة المناظير، وعيادة اللجنة القومية للفيروسات الكبدية بالمستشفى، معلناً عن قيامه بوضع حجر الأساس للمستشفى الجامعى الجديد للرمد والأنف والأذن، مختتماً ذلك بالتوجه إلى قاعة المؤتمرات بالمبنى الإدارى للاحتفال باليوم العالمى للالتهاب الكبدى وتكريم الأطقم الطبية.

 

 


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كلية الطب

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