اليوم السابع
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خنق زوجته وجردها من ملابسها وطعنها بسكين فى أرض اللواء.. فيديو

الأربعاء، 14 يوليه 2021 02:39 م
خنق زوجته وجردها من ملابسها وطعنها بسكين فى أرض اللواء.. فيديو مديرية أمن الجيزة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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قدم "اليوم السابع" بث مباشر من مكان الجريمة التى قتل فيها عامل زوجته بسبب خلافات زوجية بينهما فى منطقة أرض اللواء بالجيزة، وتناول البث المباشر، شرحًا لتفاصيل الجريمة، وكيفية تنفيذ المتهم لها، وقرارت النيابة بشأن جثة المجنى عليها، وأخر ما توصلت إليه التحقيقات.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عامل لاتهامه بقتل زوجته فى منطقة أرض اللواء، بسبب خلافات أسرية حيث سدد لها عدة طعنات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا يفيد بمقتل ربة منزل داخل مسكنها، فانتقل المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، ومعاونه النقيب أحمد فاروق، إلى محل الواقعة، وتبين أن المجني عليها مصابة بعدة طعنات، اعتدى عليها زوحها بسكين بسبب خلافات أسرية.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم وضبط سلاح الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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