حكومة ويلز تعتزم رفع قيود كورونا 7 أغسطس المقبل

لندن (أ ش أ)

تعتزم حكومة ويلز رفع القيود المرتبطة بفيروس كورونا "كوفيد- 19" فى 7 أغسطس المُقبل، حيث ستنتقل البلاد إلى مستوى التنبيه "صفر".

ونقلت صحيفة "تليجراف" البريطانية، اليوم الأربعاء، عن الوزير الأول لويلز مارك دريكفورد، قوله "إن ارتداء الكمامات سيستمر في الأماكن المُغلقة وفي وسائل النقل العام.

ومن المقرر أن تنتقل ويلز أولاً من قيود مستوى التنبيه الثاني إلى قيود مستوى التنبيه الأول في 19 يوليو الجاري، بعدما أجلت هذه الخطوة لمدة أربعة أسابيع؛ ما يجعلها أكثر تماشيًا مع وضع القيود في إنجلترا واسكتلندا.

وكانت الحكومة في إنجلترا قد أكدت هذا الأسبوع أن جميع القيود القانونية سترفع اعتبارًا من 19 يوليو، ولكن لا يزال يُنصح باستخدام الكمامات وبعودة تدريجية إلى أماكن العمل.

وفي اسكتلندا، أكدت الوزيرة الأولى نيكولا ستيرجن، أمس الثلاثاء، أن البلاد ستخفف قيود الإغلاق يوم الاثنين المقبل بالانتقال إلى المستوى صفر، لكن الكمامات ستظل إلزامية، وستنخفض مسافة التباعد الاجتماعي إلى متر واحد.