اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 يوليه 2021 12:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

حبس عاطلين 4 أيام بتهمة حيازة أسلحة والتشاجر والتسبب فى مقتل شاب بالسلام

الأربعاء، 14 يوليه 2021 10:30 م
حبس عاطلين 4 أيام بتهمة حيازة أسلحة والتشاجر والتسبب فى مقتل شاب بالسلام مشاجرة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة السلام بحبس عاطلين 4 أيام على ذمه التحقيق، بتهمة حيازة أسلحة نارية، والتشاجر بسبب خلافات، ما أدى إلى مصرع شاب بالخطأ خلال المشاجرة، وكلفت رجال المباحث بسرعة إرسال التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن الجثة وإرسال تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة على وجه الدقة.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ وتبين العثور علي جثة عامل في محل جزارة يبلغ من العمر 20 عاما مصابا بطلق ناري وبسؤال شهود العيان قررا أن المجنى عليه ليس طرفا في المشاجرة وتصادف مروره.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة، التى تولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين على ذمته.


عقوبة المشاجرة

السلام

مشاجرة في السلام

اخبار الحوادث

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة