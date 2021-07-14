حبس عاطلين 4 أيام بتهمة حيازة أسلحة والتشاجر والتسبب فى مقتل شاب بالسلام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة السلام بحبس عاطلين 4 أيام على ذمه التحقيق، بتهمة حيازة أسلحة نارية، والتشاجر بسبب خلافات، ما أدى إلى مصرع شاب بالخطأ خلال المشاجرة، وكلفت رجال المباحث بسرعة إرسال التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن الجثة وإرسال تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة على وجه الدقة.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ وتبين العثور علي جثة عامل في محل جزارة يبلغ من العمر 20 عاما مصابا بطلق ناري وبسؤال شهود العيان قررا أن المجنى عليه ليس طرفا في المشاجرة وتصادف مروره.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة، التى تولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين على ذمته.