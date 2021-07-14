حبس صاحب منفذ بحوزته لحوم وكبدة فاسدة قبل بيعها بالمعادى

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة حبس صاحب منفذ لبيع السلع 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كميات كبيرة من اللحوم والكبدة الفاسدة ومجهولة المصدر قبل بيعها على عملائه فى المعادى.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى، فقد تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط كمية من اللحوم والكبدة المستوردة وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بحوزة المسئول عن منفذ لبيع اللحوم كائن بدائرة قسم شرطة المعادى، وذلك لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.