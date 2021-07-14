اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يوليه 2021 05:10 م
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حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بتوصيل الأسلاك فى الإسكندرية

الأربعاء، 14 يوليه 2021 03:52 م
حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بتوصيل الأسلاك فى الإسكندرية مديرية أمن الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بتكوين تشكيل عصابى ارتكب 13 واقعة سرقة سيارات بطريقة المفتاح المصطنع وتوصيل الأسلاك بدوائر أقسام المدينة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على السيارات المسروقة.

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، يفيد بورود معلومات سرية تفيد بقيام 3 عاطلين لهم معلومات جنائية مسجلة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع وتوصيل الأسلاك بدوائر أقسام المدينة.

على الفور تم تشكيل فريق من المباحث لكشف الواقعة، وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وباستهدافهم ألقى القبض عليهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 13 واقعة سرقة بدوائر أقسام شرطة سيدى جابر، وأول الرمل، وأول وثان المنتزه، والعطارين، وأرشدوا عن المسروقات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

 


الاسكندرية

نيابة الاسكندرية

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سرقة السيارات باسلوب المفتاح المصطنع

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