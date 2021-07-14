جورج بوش: انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان "يحطم القلب"

كتبت : نهال أبو السعود

وصف الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، بأنه خطأ لأنه يخشى كيفية تعامل طالبان مع النساء والأطفال الأفغان وغيرهم من الأبرياء، وفقا لشبكة إن بي سي.

قال بوش في مقابلة نشرت يوم الأربعاء "أخشى أن تتعرض النساء والفتيات الأفغانيات لأذى لا يوصف"، ولدى سؤاله عما إذا كان سحب القوات من البلاد خطأً، قال بوش "أعتقد أنه كذلك، أجل، لأنني أعتقد أن العواقب ستكون سيئة بشكل لا يصدق ، وأنا حزين".

في عامه الأول كرئيس ، شن بوش الحرب في أفغانستان في أعقاب هجمات 11 سبتمبر للإطاحة بالحكومة التي تديرها طالبان واستهداف القاعدة والتي أصبحت أطول حرب خاضتها أمريكا في التاريخ.

أعلن الرئيس جو بايدن في أبريل أنه سيسحب القوات الأمريكية من البلاد وقال الأسبوع الماضي إن المهمة العسكرية الأمريكية ستنتهي في 31 أغسطس.

ولكن نتيجة لذلك ، صرح بوش إه يعتقد ان النساء الأفغانيات "خائفات" وقال إنه قلق بشأن مصير الأشخاص الذين ساعدوا قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على مدى العقدين الماضيين.

وقال: "أفكر في جميع المترجمين الفوريين والأشخاص الذين ساعدوا ليس فقط القوات الأمريكية ، ولكن قوات الناتو وهم فقط ، يبدو أنهم سيتركون وراءهم ليذبحوا من قبل هؤلاء الأشخاص الوحشيين للغاية ، وهذا يكسر قلب."

في الأيام الأخيرة، استعادت طالبان السيطرة على الأراضي عبر شمال أفغانستان وهم يقتربون من العاصمة كابول، ودافع بايدن عن الانسحاب السريع من أفغانستان ، قائلاً الأسبوع الماضي إن أمريكا لم تذهب إلى تلك المنطقة من أجل "بناء الدولة".

وقال بايدن "إنه حق ومسؤولية الشعب الأفغاني وحده أن يقرر مستقبله وكيف يريد أن يدير بلاده".