توقيع الكشف الطبى على 404 حالات خلال قافلة طبية لجامعة المنيا بقرية السلام

المنيا – حسن عبد الغفار

وجهت جامعة المنيا قافلتها الخدمية المتكاملة لقرية السلام التابعة لمركز بنى مزار بمحافظة المنيا، وذلك برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس الجامعة، والدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على قطاع شئون البيئة، وإشراف الدكتور إيهاب رفعت وكيل كلية الطب ومنسق عام القوافل، ومشاركة من وكلاء كليات التمريض والصيدلة؛ دكتورة يسرية السيد، والدكتورة أمل كمال.

وذلك استمرارًا للجهود الخدمية والدور المجتمعى الذى تقوم به جامعة المنيا، لتلبية احتياجات القرى الأكثر احتياجاً، وضمن خطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتلبية احتياجات الرعاية الصحية لمختلف الفئات بقرى المحافظة.

وأوضح الدكتور مصطفى عبد النبى، أن القافلة ضمت ثمانية عشر كادراً طبياً فى إحدى عشر تخصصاً من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البشري، بالإضافة لكوادر كلية الصيدلة، والتمريض، حيث تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 404 حالة من أهالى القرية ، فى تخصصات: الباطنة، والأطفال، والمسالك البولية، والجلدية، والنفسية والعصبية، والنساء والتوليد، والرمد والأنف والأذن، والعظام، وطب الأسنان وتم توزيع الادوية لهم بالمجان، فضلًا عن قيام كلية التمريض بعقد خمس ندوات توعوية عن: النزلات المعوية، والفحص الذاتى لأمراض الثدي، والنظافة الشخصية، والإسعافات الأولية.

وأضاف الدكتور عصام فرحات، أنه إلى جانب الندوات الطبية تم خلال القافلة تنظيم ندوة من قبل كلية التربية النوعية عن إدارة موارد الأسرة وترشيد الاستهلاك لسيدات وفتيات القرية، لافتًا إلى مشاركة طلاب كلية التربية الرياضية، ومجموعة أصدقاء البيئة من كلية التربية النوعية فى أعمال التنظيم بالقافلة.